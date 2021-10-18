Цвітна капуста: як вона впливає на організм

Через багато корисних властивостей кольорову капусту по праву називають «царицею овочів», адже за вмістом вітаміну С вона обігнала навіть лимон! Розберімося в її корисні властивості та з'ясуємо, чим же незамінний цей продукт в щоденному раціоні, повідомляє Beltaplus.

Особлива користь продукту полягає в його багатому складі: кольорова капуста містить вітаміни, клітковину і має низьку калорійність. Крім цього, кольорова капуста на 92% складається з води. Це також сприяє швидкому насиченню, стимулює обмін речовин, позбавляє від закрепів, виводить шлаки з організму.

Цвітна капуста містить холін - поживна речовина, яка відіграє головну роль у підтримці цілісності клітинних мембран, синтезі ДНК і підтримки метаболізму. Так на 100г капусти припадає 45 мг холіну - від добової норми споживання жінок і для чоловіків. Крім цього, холін бере участь в розвитку мозку і вироблення нейромедіаторів, необхідних для здорової нервової системи.

Люди, які не отримують достатньої кількості цієї поживної речовини, більше схильні до хвороб печінки, серця і таких неврологічних розладів, як деменція і хвороба Альцгеймера. Зміст холіну в овочі виявляє седативну дію на нервову систему, сприяє підвищенню настрою, допомагає боротися з хронічною втомою.

Крім вітамінів і клітковини цвітна капуста - джерело антиоксидантів: глюкозинолатів ізотіоціантов. За даними досліджень саме ці групи антиоксидантів уповільнюють ріст ракових клітин і захищають від раку товстої кишки, легенів і молочної залози. Нормалізує кров'яний тиск Антиоксидант сульфорафан допомагає знизити високий кров'яний тиск і зберегти артерії здоровими.

Протипоказання.

Цвітна капуста, безсумнівно, корисний продукт, але все ж існує ряд протипоказань для її вживання. Варто обережно включати її в раціон людям з такими проблемами, як: подагра, гостра виразка шлунку, гастрит, холецистит, панкреатит, алергія, індивідуальна непереносність. Пуринові сполуки, що входять до складу цвітної капусти, можуть стати причиною серйозних проблем в організмі. Надмірне споживання продуктів, багатих пуринами, може привести до накопичення сечової кислоти, тому від цвітної капусти варто відмовитися людям з серцевою недостатністю, гіпертонією і каменями в нирках.