Екснардеп Онищенко отримав громадянство Росії

Колишній депутат Верховної Ради Олександр Онищенко отримав громадянство Росії. За словами екснардепа, він набув російське громадянство наприкінці минулого року, повідомляє Бабель.

«Я тільки отримав за спортом. Виступаю за збірну Росії зараз» , — сказав екснардеп.

Окрім політики, Онищенко відомий тим, що професійно займається кінним спортом і навіть брав участь в Олімпійських іграх 2008 і 2012 років.

Також Онищенко спростував інформацію ЗМІ про те, що начебто продає свою віллу у Німеччині. Екснардеп пояснив, що це не вілла, а спортивний комплекс, який він очолює.

«Я там тільки директор і менеджер. Був мій, я продав його у 2019 році. Зараз тут збірна Росії тренується. Російські інвестори купили» , — заявив він.

У чому звинувачують Онищенка?

За версією слідства, нардеп Олександр Онищенко створив злочинну організацію, учасники якої з січня 2013 року до червня 2016-го заволоділи понад 1,6 мільярда гривень від реалізації газу за договорами про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування». Через це компанія «Укргазвидобування» зазнала понад 740 мільйонів гривень збитків.

Правоохоронці вважають, що в цій злочинній організації було 29 осіб. Їм усім повідомили про підозру. Під час розслідування заарештували €6 мільйонів, один літак, офіс злочинної організації, 10 квартир, 9 будинків, 10 земельних ділянок, 11 автомобілів, 39 банківських рахунків на загальну суму 315 мільйонів гривень.

Суд у його справі триває заочно, оскільки сам Онищенко переховується за кордоном — у Європі. Українська прокуратура намагалась його екстрадувати, але поки безрезультатно.