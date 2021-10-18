Робота ОБСЄ на окупованій частині Луганщини триває

Незважаючи на припинення роботи в окупованому Донецьку, Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ продовжує свою діяльність на непідконтрольною української влади частині Луганської області. Про це, посилаючись на прес-службу місії, повідомляє Дом.

"У зв'язку з протестом напроти готелю, де в непідконтрольних уряду Донецьку проживають члени Місії, СММ не має можливості відправити з нього патрулі для виконання доручених їй завдань. Патрулювання в непідконтрольних уряду районах Луганської області триває згідно з мандатом Місії", – ідеться в повідомленні прес- служби ОБСЄ.

ОБСЄ закликає сторони усунути будь-які перешкоди свободу пересування спостерігачів місії.

В організації нагадали, що СММ ОБСЄ в Україні, яка діє відповідно до принципів неупередженості та прозорості, доручено встановлювати факти порушень і інформувати про них.