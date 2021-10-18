4 фільми жовтня: новинки в світі кіно

Ісландські селяни знаходять гібридного ягняти, а фіни і росіяни - спільну мову. Кінокритик Петро Скопин радить, що обов'язково варто подивитися в жовтні, повідомляє Esquire.

«Остання дуель»

Режисер: Рідлі Скотт.

У ролях: Джоді Комер, Метт Деймон, Адам Драйвер і Бен Аффлек.

Прем'єра: 28 жовтня.

Масштабний історичний фільм від автора «Чужого» і «Гладіатора». Маргарит (Джоді Комер) розповідає повернувся з війни, лицарю Жану де Карружу (Метт Деймон), що її згвалтував їх сусід Жак Ле Грі

(Адам Драйвер). Жінці ніхто не вірить. За рішенням короля (Бен Аффлек) конфлікт між героями дозволить дуель. Але якщо де Карруж програє, його дружину спалять на вогнищі за наклеп. Вперше з часів «Розумники Уілла Хантінга» старі друзі Деймон і Аффлек не тільки зіграли головні ролі в одній картині, а й разом написали до неї сценарій. Вишенька на торті - Адам Драйвер, до 2021 року, здається, став головним секс-символом сучасного Голлівуду. Попередній фільм Рідлі Скотта про дуелі мало не зруйнував його кар'єру в кінці 1970-х, і символічно, що режисер вирішив повернутися до неї тепер, коли йому вже нема чого доводити кіноіндустрії.

«Общага»

Режисер: Роман Васьянов.

У ролях: Геннадій Вирипаєв, Ірина Старшенбаум, Марина Васильєва та Микита Єфремов.

Прем'єра: 7 жовтня.

1984 рік, Свердловськ, розквіт епохи радянського року. Хлопці та дівчата намагаються будувати своє життя, не маючи особистого простору і грошей і не розуміючи, що їх чекає завтра. Для першого режисерського проекту оператор Роман Васьянов ( «Загін самогубців», «Лють»), герой одного з гучних випусків шоу Юрія Дудя, вибрав дебютний роман Олексія Іванова «Общага-на-Крові». Про те, що фільм вдався, говорить не стільки потрапляння в конкурсну програму «Кінотавру» (туди часто потрапляє і прохідне кіно), скільки оцінка самого письменника, якому сподобався чесний драматизм картини і її яскрава енергетика.

«Купе номер 6»

Режисер: Юхо Куосманен.

В ролях: Юра Борисов і Сейді Хаарлем.

Прем'єра: 28 жовтня.

Студентка з Фінляндії (Сейді Хаарлем) сідає в поїзд Москва-Мурманськ, намагаючись втекти від своєї московської любові. Їй доводиться розділити довгу поїздку і тісне купе з грубуватим російським шахтарем (Юра Борисов). Так починається історія дружби, любові і культурного обміну. У «Купе номер 6» улюбленець Канн Юхо Куосманен орієнтувався не тільки на «Труднощі перекладу» з Біллом Мюрреєм і Скарлетт Йоханссон, а й на «Титанік» Кемерона, про що герої прямо говорять в одному з діалогів.

«Агнець»

Режисер: Вальдімар Йоханнссон.

У ролях: Нумі Рапас, Хільмір Снайр Гвюднасон і Бьyoдн Хлінур Харальдссон.

Прем'єра: 30 жовтня.

Бездітна пара живе в сільській глушині в Ісландії. Одного разу вони знаходять в своєму сараї полуягненка-напівлюдини й вирішують виховати це істоту як власну дитину. Але те, що принесло мир в сім'ю, скоро її і зруйнує.

Ця фентезійна драма, що отримала приз за оригінальність в Каннах, про абсолютне прийняття (і його протилежності) дивно співзвучна міграційної кризи в Європі. Видатний приклад європейської еклектики.