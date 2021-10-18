Повня у жовтні 2021: що обіцяє Мисливський місяць, горосокоп

У різних куточках планети повний місяць жовтня називають по-різному. Наприклад, китайці вважають, що він не "Кривавий", а "Добрий", а ось чокто (корінний народ Америки) провів вельми апетитну асоціацію і прозвав супутник Землі "Ожиновим місяцем", повідомляє УНИАН.

Споглядати яскравий місячний диск можна буде 20 жовтня о 17:56 за Києвом. Астрономи радять спостерігати за супутником кілька днів і пам'ятати, що найбільш освітленим він буде після заходу і до півночі.

Що можна робити в повний місяць

Наші предки відзначали День осіннього рівнодення, з ним пов'язували жовтневий і вересневий повний місяць. Тобто, повний місяць у вересні 2021 - "Урожайний місяць", а в жовтні - "Мисливський". Назва говорить сама за себе - цей період вважається найбільш сприятливим для полювання. Тварини набирають вагу до зими і виходять на поля, де стають легкою здобиччю для мисливців.

Крім того, астрологи вважають, що кожен повний місяць негативно впливає на людину. З огляду на те, що в жовтні місяць знаходиться в знаку Овна, ви можете піддаватися різким перепадам настрою, імпульсивним вчинкам і бажанням вирішувати будь-які питання емоційно. Тому найкраще в період повного місяця зайнятися медитацією, дихальними вправами і покращувати свій внутрішній стан.

Що не можна робити в повний місяць

Через те, що повний місяць в жовтні настане за тиждень до Дня Всіх Святих, езотерики рекомендують дотримуватися правил Хеллоуїна. Згідно з легендами, 31 жовтня день з'єднується з ніччю, нечиста сила виходить у світ живих і може нападати на людей. Тому бажано не виходити з дому, ні з ким не знайомитися і не довіряти стороннім людям.

Гороскоп для знаків Зодіаку

Овен

Повня стане для вас відправною точкою, вам захочеться взяти ситуацію під контроль і управляти іншими людьми. Слідкуйте, щоб ваша поведінка не була агресивною - легко перегнути палицю. Також великий ризик конфліктів зі знайомими. Повний місяць в жовтні дає знаки, як вирішити хвилюючу ситуацію - звертайте увагу на підказки.

Телець

20 жовтня ви особливо відчуєте себе незалежними. З'явиться можливість займатися тим, що подобається, не пояснюючи нічого нікому. Астрологи рекомендують дбайливіше ставитися до тих, хто залежить від вас - їх емоційний стан стабільністю не відрізняється в цей день.

Близнюки

Ваші справи і затії зрушаться з мертвої точки, ви нарешті побачите результати своєї діяльності. Не відразу, але рух буде. Крім того, повний місяць - сприятливий період спілкування з близькими.

Рак

Представники водного знака будуть змушені вирішувати проблеми, ситуації не складуться сприятливо, деякі люди можуть підвести. Можливі конфлікти з друзями або колегами, так що, постарайтеся контролювати свої емоції в цей день.

Лев

Харизматичні Леви виявляться в не найсильнішій позиції, авторитет похитнеться, через що ваша самооцінка впаде. Не вирішуйте спірні моменти сварками і агресією, почекайте, поки обставини не зміняться. Можливо з'ясування відносин і спілкування, але це не важливо. Важливо - берегти здоров'я.

Діва

Повний місяць благоволить Дівам у вирішення фінансових питань. Не кидайтеся у вир з головою, ретельно збирайте інформацію і обмірковуйте кожен свій крок. Цілком можливий ризик нераціональних покупок і великих витрат. Люди, які повинні вам грошей, можуть обіцяти, але не робити, так що, не довіряйте нікому.

Терези

Для Терезів 20 жовтня, а також кілька днів до і після - гарний час, щоб встановити свої правила і зрозуміти, на кого можна розраховувати. Постарайтеся знайти точку опори в особі сім'ї і близьких друзів - вони точно вас підтримають. Бажано зміцнювати старі зв'язки, а не зав'язувати нові.

Скорпіон

Складні взаємини і непорозуміння - те, з чим ви можете зіткнутися в ці дні. Ті, на кого можна розраховувати, раптом поведуть себе несподівано погано, а багато знайомих зажадають уваги. Розставити всі крапки над "і" можна за допомогою діалогу - постарайтеся почути людей і зрозуміти їх.

Стрілець

Повня подарує Стрільцям можливість самореалізації. Не бійтеся, сміливо починайте проекти, розвивайтеся в тому, що вам цікаво. Швидше за все, ви отримаєте підтримку від керівництва, а не від колег. Але це не повинно перешкодити вам йти до своєї мети.

Козоріг

День повного місяця і доба до нього - найбільш небезпечний період. Представникам земного знака доведеться діяти рішуче. Можливі словесні перепалки з вищестоящими людьми, які хочуть збити вас з пантелику або вибити грунт з-під ніг - не звертайте уваги, тільки так вийде домогтися свого.

Водолій

Астрологи радять Водоліям не довіряти всім підряд - містичний місяць впливає на свідомість оточуючих, вони стають не тільки балакучими, але і підступними. Якщо виникають конфлікти, постарайтеся зрозуміти мотив співрозмовника і дізнатися причини його поведінки, якщо не хочете, щоб ситуація повторилася.

Риби

Повний місяць змусить Риб задуматися про те, як вони заробляють гроші і куди їх витрачають. Деякі представники знака змушені будуть виправдовуватися за витрачені кошти перед партнером. Постарайтеся зробити так, щоб люди вам довіряли, інакше гармонійних взаємин не буде.