Радуцький розповів, чи введуть в Україні загальнонаціональний локдаун
Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький повідомив, що вводити загальнонаціональний локдаун в Україні не планують, завдяки вакцинації населення від коронавірусу. Про це, посилаючись на слова Радуцького в ефірі телеканалу "Інтер", повідомляє РБК-Україна.
За його словами, сьогодні в Україні близько 8 млн чоловік мають одне щеплення, а близько 6,5 млн отримали вже обидві дози вакцини, що
"дозволяє працювати в адаптивному карантині".
"Загальнонаціональний локдаун прем'єр-міністр і уряд не планують", – заявив Радуцький.
Він зазначив, що центральна влада вводить лише "жовтий" і "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.
"Сьогодні на центральному рівні ми вводимо тільки" жовтий "рівень небезпеки – це небезпечний рівень, але вже на місцях влада вводить ті заходи, які відповідають стану захворюваності, наявності вільних місць і ліжок у лікарнях, забезпеченості пацієнтів киснем", – додав він.