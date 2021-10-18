Радуцький розповів, чи введуть в Україні загальнонаціональний локдаун

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький повідомив, що вводити загальнонаціональний локдаун в Україні не планують, завдяки вакцинації населення від коронавірусу. Про це, посилаючись на слова Радуцького в ефірі телеканалу "Інтер", повідомляє РБК-Україна.

За його словами, сьогодні в Україні близько 8 млн чоловік мають одне щеплення, а близько 6,5 млн отримали вже обидві дози вакцини, що "дозволяє працювати в адаптивному карантині" .

"Загальнонаціональний локдаун прем'єр-міністр і уряд не планують", – заявив Радуцький.

Він зазначив, що центральна влада вводить лише "жовтий" і "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.