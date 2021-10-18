СБУ ліквідувала масштабний канал збуту наркотиків

Служба безпеки України нейтралізувала наркоугруповання, яке спеціалізувалося на виготовленні та збуті психотропних речовин. Зловмисники реалізовували свою "продукцію" в Києві та області.

Про це йдеться в повідомленні﻿ СБУ.

Під час обшуків, у організаторів групи виявили підготовлений до продажу "товар" на майже 1 мільйон гривень.

"Встановлено, що протиправну діяльність організували декілька мешканців Полтавщини. Ділки виготовляли амфетамін, пігулки екстазі та ЛСД для продажу. Нарколабораторію облаштували у приватному будинку на території одного із місцевих селищ" , – заявили в спецслужбі.

Готову "продукцію" вони збували самостійно або через власну мережу наркодилерів.

Правоохоронці затримали організатора і двох активних учасників угруповання під час збуту чергової партії "товару". У них вилучили партію амфетаміну, пігулки екстазі та ЛСД, а також марихуану.

Крім того, у нарколабораторії виявлено обладнання та хімічні речовини для виготовлення психотропних речовин.

"Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою" , – додали в СБУ.