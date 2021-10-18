Лікар розповіла, як захворювання шлунково-кишкового тракту проявляються на шкірі
Деякі захворювання шлунково-кишкового тракту призводять до порушення всмоктування необхідних організму речовин з розвитком їх дефіциту, що відбивається на стані шкіри, повідомляє Clutch.
На своїй сторінці в Instagram гастроентеролог, гепатолог Ірина Мірошниченко розповіла про те, як проблеми в роботі шлунково-кишкового тракту можуть відобразитися на стані шкіри.
"Наша шкіра і внутрішні органи функціонують в тісному взаємозв'язку один з одним. Найчастіше шкірні проблеми не виникають самостійно, а є наслідком хвороб або неправильного харчування. Деякі захворювання шлунково-кишкового тракту призводять до порушення всмоктування необхідних організму речовин з розвитком їх дефіциту, що відбивається на стані шкіри", - повідомила лікар.
За словами гепатолога зовні дефіцит вітамінів і мінералів може проявлятися:
- сухістю, блідістю і лущенням шкіри;
- висипаннями, гнійничковими ураженнями шкіри;
- шкірним свербінням;
- зміною кольору шкіри-почервонінням , порушенням пігментації;
- крововиливами, гінгівітами, стоматитами, погано загоюються ранами;
- випаданням волосся;
- ламкістю нігтів.
Який зв'язок між шкірними проявами і порушеннями в роботі органів шлунково-кишкового тракту?
- Піодермія може свідчити про проблеми з печінкою, запальному захворюванні кишечника.
- Вузлувата еритема може бути ознакою запальних захворювань кишечника, наприклад, хвороби Крона або виразкового коліту.
- Ксантоми можуть свідчити про підвищений рівень тригліцеридів в сироватці крові, проблеми з підшлунковою залозою.
- Пігментні плями можуть бути ознакою поганого желчеоттока.
Гастрит, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, асоційовані Helicobacter pylori, можуть впливати на виникнення: вугрового висипу; ідіопатичної кропив'янки; атопічного дерматиту; харчової алергії; різноманітних псевдоалергічних проявів.
"Ми рідко пов'язуємо проблеми зі шкірою із захворюваннями шлунково-кишкового тракту, але їх несподіване виникнення або тривалий рецидивуючий перебіг - привід, щоб звернутися до фахівця і перевірити своє здоров'я", - рекомендує лікар.