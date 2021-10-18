Гороскоп здоров'я на тиждень 18-24 жовтня: кому загрожують хвороби

Зірки й планети пророкують не тільки наше майбутнє, але і стан здоров'я найближчими днями. Гороскоп здоров'я підкаже всім знакам Зодіаку які небезпеки чекають вас на цьому тижні, і як захистити себе від можливих недуг, повідомляє УНИАН.

Овен

На цьому тижні ваше горло буде вразливим. Не пийте холодні напої, не їжте гострі страви і носіть шарф. Зірки рекомендують частіше полоскати горло відваром дуба або ромашки.

Телець

Ваше самопочуття буде сильно залежати від настрою. У поганому настрої ви будете страждати від постійного головного болю і коливань тиску. Постарайтеся уникати стресу і частіше займатися улюбленою справою, слухайте розслаблюючу музику.

Близнюки

Зірки попереджають, що у вашому організмі швидше за все ховається небезпечне захворювання. Його симптоми можуть бути незначними. Зверніться до фахівця і пройдіть обстеження. Можливо лікар розвіє ваші страхи, а може виявить хворобу на ранній стадії.

Рак

Раки на цьому тижні будуть відчувати себе фізично і морально виснаженими. На вашу втому впливає нестача вітамінів і погана якість сну. Їжте більше свіжих овочів і фруктів, а перед сном відкладіть гаджети і трохи прогуляйтеся.

Лев

Леви на цьому тижні будуть схильні до набору зайвої ваги. Дуже важливо не переїдати. Також варто відмовитися від перекусів між основними прийомами їжі. На вихідних може часто боліти голова.

Діва

Зірки попереджають, що Діви занадто навантажують себе. Вам загрожує серйозна перевтома. Через нестачу відпочинку і сну Діви можуть відчути серйозне нездужання. Також на цьому тижні буде ослаблений ваш імунітет.

Терези

Астрологи обіцяють Терезам відмінний тиждень. Вас порадує хороше самопочуття, міцний імунітет і надлишок енергії. Терези, що захворіли, успішно вилікуються. Але це не означає, що вам можна не стежити за собою.

Скорпіон

Серцево-судинна система Скорпіонів буде ослаблена на цьому тижні. Будьте дуже обережні, особливо якщо у вас є хронічні серцеві захворювання. При будь-яких болях в серці і скачках тиску відразу звертайтеся до лікаря.

Стрілець

Зірки пророкують, що на цьому тижні Стрільці будуть легковажно ставитися до свого здоров'я. Ви можете занадто легко одягнутися і захворіти через це, або упустити початок серйозного захворювання. Дотримуйтесь правил гігієни і техніки безпеки.

Козеріг

У ці сім днів можливі проблеми з травленням, нирками і печінкою. Слідкуйте за своїм харчуванням. Не переїдайте, не їжте гостру і жирну їжу, відмовтеся від алкоголю. Перед вихідними можна влаштувати розвантажувальний день, посидіти на овочевій дієті.

Водолій

Дуже важливо цього тижня не прислухатися до порад рідних і друзів у сфері здоров'я. Вони лише зашкодять вам. Тільки лікар зможе дати правильні рекомендації. Не варто також покладатися на народну медицину і нетрадиційні способи лікування – вони не будуть ефективними.

Риби

Тиждень може бути небезпечним для Риб через сповільнену реакцію і притуплені почуття. Можливе падіння гостроти зору і слуху, порушення координації рухів. Рибам потрібно бути обережними на дорозі. Не піднімайте важких речей і уникайте травмонебезпечних ситуацій.