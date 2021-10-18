Лукашенко прогнозує нові масові протести в країні

Олександр Лукашенко не виключає, що перед проведенням наміченого на кінець лютого конституційного референдуму в країні пройдуть масові протести, повідомляє Белта.

Таку заяву Лукашенко зробив звертаючись до керівництва КДБ під час розгляду кадрових питань у системі держбезпеки.

"В якості однієї з можливих дат чергової спроби революції (дня "Х", як вони вважають) розглядається період проведення конституційного референдуму" , - сказав Лукашенко.

Він зазначив, що їхньою метою буде повалення чинної влади.