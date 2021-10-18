У МОЗ готують перелік протипоказань до вакцинації

Міністерство охорони здоров'я України готує перелік протипоказань до вакцинації від COVID-19. Його оприлюднять уже цього тижня, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, зараз завершується опрацювання повного переліку постійних або тимчасових протипоказів до вакцинації.

"Сподіваємося, що на цьому тижні цей перелік буде вже офіційно оприлюднено. Він не буде затверджуватися постановою Кабміну, це буде роз'яснення і також буде рекомендовано формат довідки для видачі" , - заявив Кузін.

Автор: Анастасія Рокитна