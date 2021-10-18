Колектори почали працювати по-новому

В Україні з 14 жовтня змінили правила роботи колекторів, тепер вони повинні бути зареєстровані в НБУ﻿, повідомив﻿ Telegram-канал "Опендатамедіа".

"З 14 жовтня звертатися з питань стягнення боргу до позичальника може тільки кредитор або колекторська компанія, яка включена до спеціального реєстру НБУ. Зараз в нього внесені дані про 33 компанії" , – відзначили в повідомленні.

Закон №1349-IX про колекторів ухвалили ще в березні, але лише восени він вступив в силу. Згідно з новими правилами, до 14 жовтня колектор повинен був зареєструватись в реєстрі колекторських компаній Нацбанку України. Ті, хто з якихось причин цього не зробили, опинилися поза законом.

"Колекторам забороняється: використовувати погрози і шантаж, шкодити репутації, взаємодіяти з позичальником більше двох разів на добу" , – повідомили в пості.

Українцям, які зіткнулися з незаконними діями колекторів, радять скористатися загальним сервісом "Опендатабот" і Нацбанку для подачі скарги.