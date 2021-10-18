У ОРДЛО катастрофа через COVID-19 – Гармаш

На окупованих територіях Донбасу катастрофічна ситуація з поширенням COVID-19. Про це заявив представник ОРДЛО в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

"Захопити територію - це одне, але утримати її - зовсім інша справа. Така велика країна як Україна не може бути окупована", - вважає він.

За словами Гармаша, Росії доведеться вирішувати питання з владою, так як вона не може утримувати ОРДЛО.