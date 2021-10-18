У ОРДЛО катастрофа через COVID-19 – Гармаш
На окупованих територіях Донбасу катастрофічна ситуація з поширенням COVID-19. Про це заявив представник ОРДЛО в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.
"Захопити територію - це одне, але утримати її - зовсім інша справа. Така велика країна як Україна не може бути окупована", - вважає він.
За словами Гармаша, Росії доведеться вирішувати питання з владою, так як вона не може утримувати ОРДЛО.
"Там зараз катастрофа через COVID-19. Люди вмирають по тисячі чоловік у день у одному тільки "ДНР". Тисяча померлих на два мільйони населення - це величезні цифри. Тому Україну вони не втримають. Єдине, на що можуть сподіватися - прихід проросійської сили до влади, але цього не буде", - зазначив Гармаш.