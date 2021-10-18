Вирізи, корсетні топи і платформа: підсумки Тижні моди весна – літо 2022

Український дизайнер Андре Тан вчергове поділився зі своїми прихильниками модними порадами. Цього разу дизайнер підбив підсумок усіх Тижнів моди, які відбувалися в столицях моди напередодні та розповів, які тренди нас чекають в новому сезоні, повідомляє 24 Канал.

Тиждень моди – одна з найцікавіших подій у фешн-індустрії. Найзнаменитіші дизайнери з Нью-Йорка, Мілана, Лондона та Парижа показують свої нові колекції. Подекуди мода на деякі речі збігає з попереднім сезон, а інколи гостей чекають доволі непередбачувані елементи гардероба, які в новому сезоні мають всі шанси стати трендовою річчю.

Український модельєр Андре Тан провів аналіз топових показів з чотирьох столиць моди та розповів у своєму інстаграмі, на що саме треба звернути увагу навесні та влітку 2022 року.

Нью-Йорк

"За традицією першими тенденції для майбутнього сезону представили дизайнери в Нью-Йорку. На подіумах ми побачили те, що так давно чекали: яскраві кольори, сміливі розрізи, багато бахроми і бездоганні вечірні сукні. До речі, занижена талія з нульових - один з головних хітів року, і від цієї тенденції точно нікуди не дітися" , – написав дизайнер.

Фото з інстаграму Андре Тана

Фото з інстаграму Андре Тана

Лондон

Дизайнери з Лондона радять у новому сезоні бути в центрі уваги. Колірна палітра має бути дуже яскравою, а ще краще – сліпучою неоновою. Не обійшлося і без сміливих аксесуарів - наприклад, барвистих колготок і мереживних панчіх, які легко підлаштовуються і під повсякденний гардероб, і під вечірнє вбрання.

Фото з інстаграму Андре Тана

Мілан

Італійські дизайнери налаштовані на романтику, побачення і вечірки: в новому сезоні нас чекають босоніжки на платформах, кричущі анімалістичні принти, повернення нульових і ніжно-рожеві відтінки.

Фото з інстаграму Андре Тана

Париж

Фото з інстаграму Андре Тана