Боєць UFC МакГрегор розбив обличчя музикантові

В черговий неприємній ситуації опинився колишній чемпіон світу зі змішаних єдиноборств в легкій вазі Конор МакГрегор. 33-річний ірландець під час вечірки в Римі зламав ніс італійському діджею і телеведучому Франческо Факкінетті, повідомляє Обозреватель.

МакГрегор хрестив свого сина в Ватикані, а потім пишно це відзначав. Скандал стався вночі, коли Конор запросив Факкінетті перебратися в інше місце, а потім несподівано вдарив кулаком по обличчю. За словами італійського музиканта, боєць зламав йому ніс на очах у десяти свідків.

"Ми більше двох годин весело проводили час, після чого він напав на мене без будь-якої мотивації. Я повинен розповісти, що ця людина дійсно жорстокий і небезпечний" , – написав Франческо в соцмережах, опублікувавши фотографії своїх ушкоджень особи.

Діджей постраждав від МакГрегора. Джерело: скріншот

Дружина діджея підтвердила його розповідь, доповнивши свідченням, що після удару МакГрегора відтягли охоронці, а її чоловік впав на стіл, а потім опинився на землі з кров'ю на обличчі. Італієць не збирається спускати справу на гальмах і буде подавати на зоряного бійця в суд.

МакГрегор знову поскандалив. Джерело: twitter.com/HipHopTiesMedia

Нагадаємо, ірландець в UFC виграв 22 боях, шість разів програв, причому, два останніх – достроково американцеві Дастіну Пор'є.