Спостерігачів ОБСЄ взяли в заручники в Горлівці - Гармаш

У Горлівці окупанти не випускають двох співробітників Моніторингової місії ОБСЄ. Про це на своїй сторінці в Facebook написав представник Донецької області в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

"У Горлівці фактично захопили в заручники співробітників Моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ). Ось цитата з вчорашнього звіту Місії: "О 17:00 2 чоловіків (30–39 років) у цивільному одязі увійшли до готелю та повідомили співробітникам СММ про те, що їм дозволяється вільно пересуватися по всьому готелю та парковці за ним, але їм не можна покидати приміщення готелю, допоки не буде звільнено члена збройних формувань, якого, за повідомленнями, було затримано Збройними силами України в межах ділянки розведення в районі Золотого 13 жовтня" , - написав він.﻿

Гармаш нагадав, що ОБСЄ - це 57 держав, і всі рішення в ній приймаються консенсусом.