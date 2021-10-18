Як накачати сильні плечі: вибухове тренування для кожного чоловіка
Ци ідеї, які дозволять працювати над тілом своєї мрії. Цього разу зосередимо нашу увагу на плечах. Вибуховим комплексом вправ для плечей поділився тренер Деніел Ентоні. Як зауважує він, це тренування дозволить тобі стати сильнішим і, в результаті, набрати більше м'язової маси, повідомляє 24 Канал.
Порада: не забувай розігріти м'язи перед тренуванням. Це дозволить не лише уникнути травматизму, а й досягнути бажаних результатів.
Як накачати сильні плечі – тренування
- Бічний жим троса – 4 підходи по 12 повторень
- Жим плечей сидячи – 3 підходи по 8 повторень на кожну руку
- Бічний підйом гантелі сидячи зі статичним утриманням – 3 підходи по 10 повторень на кожну руку
- Одиночний жим Арнольда стоячи – 3 підходи по 8 повторень на кожну руку
- Тяга троса на задніх дельтах – 3 підходи по 12 повторень
- Тяга назад на тросі однією рукою на колінах – 3 підходи по 15 повторень на кожну руку.
Дивися на відео, як правильно виконувати тренування: