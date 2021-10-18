Як накачати сильні плечі: вибухове тренування для кожного чоловіка

Ци ідеї, які дозволять працювати над тілом своєї мрії. Цього разу зосередимо нашу увагу на плечах. ﻿Вибуховим комплексом вправ для плечей поділився тренер Деніел Ентоні. Як зауважує він, це тренування дозволить тобі стати сильнішим і, в результаті, набрати більше м'язової маси, повідомляє 24 Канал.

Порада: не забувай розігріти м'язи перед тренуванням. Це дозволить не лише уникнути травматизму, а й досягнути бажаних результатів.

Як накачати сильні плечі – тренування

Бічний жим троса – 4 підходи по 12 повторень Жим плечей сидячи – 3 підходи по 8 повторень на кожну руку Бічний підйом гантелі сидячи зі статичним утриманням – 3 підходи по 10 повторень на кожну руку Одиночний жим Арнольда стоячи – 3 підходи по 8 повторень на кожну руку Тяга троса на задніх дельтах – 3 підходи по 12 повторень Тяга назад на тросі однією рукою на колінах – 3 підходи по 15 повторень на кожну руку.

Дивися на відео, як правильно виконувати тренування: