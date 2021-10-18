Нова оболонка Xiaomi побудована на Android 11

Поки виробники смартфонів намагаються якомога швидше оновити свої пристрої до нової версії Android, щоб задовольнити бажання користувачів, Xiaomi, схоже, вирішила, що їй і так добре. Стало відомо, що MIUI 13 буде побудована на уже застарілому Android 11. Однак будуть винятки, повідомляє 24 Канал.

Інформація від китайського інсайдера говорить, що цього року не слід очікувати жодного смартфона з MIUI 13 з коробки. Сама ж оболонка буде анонсована вже восени.

Коли чекати MIUI 13

Влітку представник Xiaomi повідомив, що MIUI 13 вийде ближче до кінця 2021 року. Реліз вирішили відкласти, щоб краще пропрацювати систему після шквалу критики від користувачів, які зіткнулися з багами у 12 версії оболонки. Компанія тоді заявила, що не встигає довести систему до того вигляду, в якому бажає її бачити. Останні дані показують, що анонс варто очікувати в листопаді. Про дату початку оновлень ще нічого невідомо.

Закрите бета-тестування начебто почнеться наприкінці року – судячи з усього, відразу після прем'єри. Зазвичай для нього виділяють не менш як місяць, після чого йде відкритий бета-тест і тільки тоді з'являється фінальна версія.

Тому можна з упевненістю казати, що смартфони з MIUI 13 з коробки з'являться тільки в наступному році. Не виключено, що навіть Xiaomi 12 вийде з MIUI 12.5 Enhanced, а вже потім одним з перших отримає оновлення до MIUI 13.

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