До кінця року відновлять 25 км траси до курортів Миколаївської області

У рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" у 2021 році планується відновити 25 кілометрів автошляху Т-15-15 Федорівка – Рибаківка – база відпочинку Лугове, повідомляє УНІАН.

Перші 6 кілометрів дороги вже вкриті першим шаром покриття, розповіли в Укравтодорі.

Дана дорога з’єднує міжнародну трасу М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ з курортними селищами Рибаківка, Лугове та Морське, розташованими у Миколаївській області.

Зараз на маршруті тривають роботи з асфальтування. Для посилення основи дороги та відновлення зношеного покриття дорожники поетапно влаштовують шар з піску, суміші ЩПС та СФОВ, а також крупнозернистого асфальтобетону.

"Паралельно ремонтуємо міст біля села Тузли. На час ремонту облаштовано тимчасову об’їзну дорогу поряд з основним проїздом. На самому мостовому переході наразі демонтовано старі плити, їх замінять новими. Також будуть відремонтовані мостові опори та влаштовано тротуари" , - розповіли в Укравтодорі.

Загалом до початку наступного курортного сезону планується оновити туристичний напрямок Т-15-15 по всій протяжності.

"У населених пунктах Тузли та Рибаківка, а також на базах відпочинку вздовж Чорноморського узбережжя буде виконано повний спектр робіт із облаштуванням супутньої інфраструктури. Тут встановимо 16 нових автопавільйонів, влаштуємо тротуарну і тактильну плитку, електроосвітлення та пішохідні переходи" , - додали у держустанові.