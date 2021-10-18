Газпром відмовився збільшувати транзит газу через Україну
Російська компанія "Газпром" не стала бронювати на листопад додаткові потужності на транзит газу через Україну до Європи на аукціоні 18 жовтня, повідомляє ТАСС.
Зазначається, що Оператор ГТС України запропонував у цей день транзитні потужності на листопад в обсязі до 9,8 млн куб. м на добу через газорозподільну станцію "Суджа" і до 5,2 млн куб. м на добу через станцію "Сохранівка".
Однак запропоновані потужності залишились незатребуваними.