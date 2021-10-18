Мендель розкритикували за безграмотний допис у соцмережі

Колишня прес-секретар президента України Юлія Мендель, яка є зараз позаштатним радником голови ОП, написала безграмотний допис у Facebook, повідомляє УНІАН.

Розмірковуючи про серіал "Гра в кальмара", Мендель допустила відразу кілька помилок в одному реченні.

"Чи вдасться в "Грі в кальмара" зберегти людську душу? Або доведеться применшити свій розвиток до рівня головоного малюска?" - написала Мендель.

Після критики радник голови ОП виправила одну з помилок, написавши слово "молюск" правильно. Але навіть після редагування слово "головоногого" так і залишилося з "обрізаним" закінченням.

У коментарях до цього посту користувачі соцмережі висміяли колишнього прес-секретаря президента через допущені помилки. Коментатори поставили їй "двійку з граматики" і порадили "повернутися до школи".

Також були припущення, що Мендель, написавши слово "малюска", думала про нинішнього міністра юстиції Дениса Малюську.

Пізніше багато коментарів із критикою зникли, а Мендель обмежила цей пост для коментування.