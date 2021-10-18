У психлікарні Волинської області стався палах COVID-19

У Волинській обласній психіатричній лікарні, що знаходиться в селі Липини, стався спалах COVID-19. У зв’язку із поширенням інфекції в медичній установі розгорнули ковідний стаціонар, повідомляє Волинські новини.

Зі слів головної лікарки закладу Людмили Юрко, 12 жовтня серед пацієнтів психлікарні виявили перші симптоми захворювання – підвищену температуру. Згодом коронавірус підтвердили за допомогою ПЛР-тестування.

«У той же день, 12 жовтня, нашу лікарню включили у перелік закладів, що мають право надавати допомогу пацієнтам з COVID-19. І ми розгорнули ковідне відділення на 50 ліжок, куди й перемістили всіх пацієнтів, у яких підтвердили діагноз» , – зазначила очільниця комунальної установи.

Головна лікарка зазначила, що станом на 18 жовтня коронавірус підтвердили у 39 пацієнтів психіатричної лікарні. Усі вони мають легку форму захворювання або ж середнього ступеня.

Вона додала, що випадки COVID-19 є й серед персоналу лікарні, вони перебувають на амбулаторному лікуванні за місцем проживання.