Запаси вугілля на державних ТЕС зросли вперше після допомоги ДТЕК

Запаси вугілля на ТЕС державної компанії "Центренерго" за вихідні зросли на 37%, в тому числі завдяки екстреному постачанню 37,5 тис. тонн від ДТЕК Ріната Ахметова, свідчать дані Міністерства енергетики, повідомляє РБК-Україна.

За вихідні дні (з 12 по 17 жовтня) на всі три ТЕС надійшло 55,3 тис. тонн вугілля, з яких 37,5 тис. тонн (або 70%) екстрено поставила компанія ДТЕК.

Відповідно, запаси вугілля на державних ПЕК за ці дні зросли на 26 тис. тонн - з 69,8 до 95,8 тис. тонн.

Нагадаємо, влітку 2021 року українські ТЕС зіткнулися з дефіцитом вугілля через неможливості його закупівлі через аномально низьких цін на електроенергію.

Ситуація з цінами на електроенергію стабілізувалася в серпні 2021 року. Приватні компанії почали активно контрактувати вугілля по імпорту, в свою чергу державні ТЕС і раніше відчувати гострий дефіцит вугілля.

Автор: Наталія Гурковська