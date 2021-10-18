Запаси вугілля на державних ТЕС зросли вперше після допомоги ДТЕК

Запаси вугілля на державних ТЕС зросли вперше після допомоги ДТЕК

Запаси вугілля на ТЕС державної компанії "Центренерго" за вихідні зросли на 37%, в тому числі завдяки екстреному постачанню 37,5 тис. тонн від ДТЕК Ріната Ахметова, свідчать дані Міністерства енергетики, повідомляє РБК-Україна.

За вихідні дні (з 12 по 17 жовтня) на всі три ТЕС надійшло 55,3 тис. тонн вугілля, з яких 37,5 тис. тонн (або 70%) екстрено поставила компанія ДТЕК.

Відповідно, запаси вугілля на державних ПЕК за ці дні зросли на 26 тис. тонн - з 69,8 до 95,8 тис. тонн.

Нагадаємо, влітку 2021 року українські ТЕС зіткнулися з дефіцитом вугілля через неможливості його закупівлі через аномально низьких цін на електроенергію.

Ситуація з цінами на електроенергію стабілізувалася в серпні 2021 року. Приватні компанії почали активно контрактувати вугілля по імпорту, в свою чергу державні ТЕС і раніше відчувати гострий дефіцит вугілля.

Автор: Наталія Гурковська

Новини

analytics