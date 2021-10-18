Ford оновив популярне сімейство Focus

Компанія Ford провела планове оновлення популярного сімейства Focus. Новинка хизується інший світлотехнікою, розширений пакет опцій і мультимедійну систему Sync четвертого покоління, повідомляє Обозреватель.

Ford Focus отримав новий капот, бампера, вузьку LED-світлотехніку, а протитуманні фари тепер входять в стандартну комплектацію.

Покупці можуть вибирати між п'ятидверним хетчбеком і універсалом. Джерело: Ford

Покупці можуть вибирати між п'ятидверним хетчбеком і універсалом, а також трьома варіантами виконання – Titanium, спортивним ST-Line і "позашляховим" Active. Зокрема, версія Active відрізняється збільшеним до 163 мм (+28 мм), захисним пластиковим обвісом і іншим малюнком грат радіатора. Версія ST-Line, навпаки, отримала зменшений до 123 мм кліренс, облицювання з великими "сотами", а також додатковим аеродинамічним обвісом.

Версія Active відрізняється збільшеним до 163 мм (+28 мм), захисним пластиковим обвісом і іншим малюнком грат радіатора. Джерело: Ford

У салоні з'явилася цифрова шкала приладів з 12,3-дюймовим екраном, а також інфо-розважальна система Sync 4 з сенсорним дисплеєм діагоналлю 13,2 дюйма, голосовим управлінням і можливістю поновлення "по повітрю".

У салоні з'явилася цифрова шкала приладів з 12,3-дюймовим екраном, а також інфо-розважальна система Sync 4 з сенсорним дисплеєм діагоналлю 13,2 дюйма. Джерело: Ford

Для версії з кузовом універсал передбачили бічні "кишені" для дрібниць, а під підлогою є відділення для брудних речей, яке можна легко помити.

У версії з кузовом універсал під підлогою є відділення для брудних речей, яке можна легко помити. Джерело: Ford

Оновили системи допомоги водієві. Зокрема, система контролю сліпих зон не тільки попереджає про заваду, але і запобігає виїзд зі смуги руху, а система автоматичного гальмування допоможе уникнути лобових зіткнень при проїзді перехресть. Також автомобіль забезпечили системою попередження про пасажирів в салоні, яка мінімізує ризик забути в машині дитину або домашня тварина.

Але наймасштабніші зміни торкнулися лінійки силових агрегатів. Покупці зможуть вибирати між 1-літровим бензиновим мотором або 1,5-літровим дизелем. Перший пропонується у двох варіантах потужності – 100 і 125 к.с. В цьому випадку коробка буде механічна 6-ступінева. Гібридні версії цього мотора з 48-вольтовим стартер-генератором розвивають потужність 125 і 155 к.с. Вони доступні не тільки з МКП, а й з 7-ступіневою роботизованою КП PowerShift з двома зчепленнями.

Ford Focus ST. Джерело: Ford

Шанувальникам двигунів на "важкому" паливі підготували 1,5-літровий EcoBlue потужністю 95 і 120 к.с. Для більш потужної модифікації крім 6-ступіневою МКП доступний 8-ступіневий "автомат".

Ford Focus ST оснащений 2,3-літровим бензиновим турбомотором потужністю 280 к.с. Джерело: Ford

Окреме місце в сімействі займає "заряджений" Ford Focus ST. Для нього підготували 2,3-літровий бензиновим турбомотором потужністю 280 к.с. У парі з ним моно замовити як 6-ступіневу "механіку", так й 7-ступіневий "робот" PowerShift. З таким "серцем" Focus ST може розігнатися до 100 км/год за 5,7 с, а універсал – за 5,8 с. Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 250 км/год.

Компанія вже почала приймати замовлення на оновлене сімейство в Європі. Ціни стартують з 22450 євро.