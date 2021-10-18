Україна збільшила експорт зерна

Україна збільшує обсяги та темпи експорту зерна на тлі рекордних врожаїв пшениці та ячменю у 2021 році, свідчать дані Міністерства аграрної політики та продовольства, повідомляє УНІАН.

З початку поточного маркетингового року (МР, липень 2021 - червень 2022 року) і станом на 18 жовтня в Україні відвантажили 16,5 млн тонн зернових, що на 1,7 млн тонн більше, ніж на аналогічну дату минулого року.

Зокрема, пшениці відправлено на експорт 10,7 млн тонн (на 700 тис.тонн більше), ячменю - понад 4 млн тонн (на 720 тис. тонн більше). Також відвантажено 1,5 млн тонн кукурудзи, прибирання якої ще триває.

В цілому в цьому сезоні Україна планує експортувати 24,5 млн тонн пшениці, 5,2 млн тонн ячменю і 30,8 млн тонн кукурудзи. Разом з іншими культурами загальний експорт зерна у 2021-2022 МР повинен становити 61,5 млн тонн.