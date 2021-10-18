В Україні судитимуть топ-чиновника Чорноморського флоту РФ

В Україні завершено розслідування відносно одного з начальників Чорноморського флоту Росії. ﻿Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора﻿.

До суду направлено обвинувальний акт відносно начальника управління бойової підготовки Чорноморського флоту Російської Федерації за фактами:

пособництва у скоєнні дій з метою зміни меж території та державного кордону України,

підбурювання до державної зради,

пособництва у веденні агресивної війни.

Розслідуванням встановлено, що російський військовий 3 березня 2014 року прибув до військового містечка військово-морської бази ВМС Збройних сил України, дислокованої в с. Новоозерне АР Крим.

"Там шляхом умовлянь, підкупу і погроз він схиляв офіцерський склад військової частини до вчинення державної зради. Зокрема, змушував добровільно здати зброю командира великого десантного корабля "Костянтин Ольшанський", заступника командира Південної військово-морської бази ВМС Збройних сил України, начальника штабу Південної військово-морської бази ВМС ЗСУ і командира 5-ї бригади надводних кораблів ВМС ЗСУ" , - йдеться в повідомленні.

Офіс генпрокурора

Таким чином він змушував їх перейти на бік ворога і сприяти проведенню підривної діяльності проти України.

В разі відмови він погрожував військовослужбовцям ВМС України застосуванням військовослужбовцями ЧФ РФ зброї.