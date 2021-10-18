Нафтогаз подав заявку на участь в сертифікації "Північного потоку-2"
НАК "Нафтогаз України" подав заявку на участь в процесі сертифікації оператора "Північного потоку-2", заявив глава правління компанії Юрій Вітренко, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Нафтогаз України", як національна компанія, яка очолює боротьбу за енергетичну безпеку України, відстоює національні інтереси, подала заявку на участь в процесі сертифікації оператора "Північного потоку-2" перед німецьким регулятором", - сказав він на прес-конференції в Києві в понеділок.