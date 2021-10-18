Зеленський доручив посилити інформаційну кампанію та темпи вакцинації

Зростання захворюваності коронавірусної хвороби в Україні, прискорення процесу вакцинації та боротьбу з підробкою ПЛР-тестів і сертифікатів про щеплення обговорили учасники селекторної наради з питань протидії пандемії COVID-19, що відбулася під головуванням Президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє прес-служба ОП.

Під час наради глава уряду доручив керівнику МОЗ невідкладно відновити і затвердити графік щеплень для кожної області. Керівники ОДА повинні надати графіки пунктам, затвердити і проконтролювати їх дотримання.

Зі свого боку, Володимир Зеленський доручив ретельно відстежувати ситуацію з роботою центрів вакцинації в регіонах протягом тижня, особливо у вихідні.

"Цілком зрозуміло, що людям зручніше зробити щеплення в суботу та неділю. Завдання МОЗ та місцевої влади - забезпечити таку можливість", - зазначив президент.

Він також наголосив на необхідності прискорення темпів вакцинації. Окремо він акцентував увагу на необхідності комплексного підходу до інформаційної кампанії про важливість щеплень серед українців.

Керівництво Національної поліції і Служби безпеки України доповів про боротьбу з підробкою ПЛР-тестів і COVID сертифікатів. Порушників, серед яких лікарі, представники лабораторій і посередники, вже притягнуті до відповідальності.