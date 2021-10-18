Суркіс готовий повернути Ярмоленка в Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс висловився про можливе повернення в київський клуб півзахисника Вест Хема Андрія Ярмоленка. Суркіс не виключає можливість повернення українця, повідомляє 24 Канал.

Суркіс сказав, що домовленості про повернення Ярмоленка немає, але він із задоволенням надасть йому можливість завершити кар'єру в Динамо, якщо Андрій сам так захоче.

"Такої домовленості немає. Це залежить від обох сторін. Якщо у Андрія буде бажання, я із задоволенням надам йому можливість закінчити кар'єру в рідному клубі. З величезною повагою ставлюся до того, що він зробив для Динамо, і вважаю його дуже порядною людиною", – сказав Ігор Суркіс.

Що відомо про Ярмоленка в Динамо