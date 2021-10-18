Валютний ринок понеділка: хід торгів

У понеділок Національний банк продовжив жорстко утримувати курс долара на міжбанківському валютному ринку, не дозволяючи йому знижуватися.

Відразу після початку торгів НБУ вийшов з інтервенцією за ціною 26,34 гривень. Викупивши 5 млн доларів за цією ціною, пішов, але незадовго до початку обідньої перерви з'явився знову, на цей раз з великим ордером на покупку за ціною 26,33 гривень. Буквально 20 хвилин потому Національний банк опустив ціну викупу ще на 2 копійки, до 26,31 гривень. Після 15 години, коли на ринку не залишилося інших покупців, продавці були змушені віддавати валюту Нацбанку за ціною 26,31 гривень.

Курс готівкового долара в оптових обмінниках Києва за півдня опустився на 3 копійки: вранці «американця» продавали по 26,43-26,44 гривень, а до кінця обідньої перерви цінник опустили до 26,40-26,41 гривень. У порівнянні з вихідними днями, коли спостерігався підвищений попит на готівкову валюту, сьогодні інтерес до покупок набагато нижче.

Євро на FOREX в першій половині дня опустився до позначки 1,1571 долара, але потім розвернувся і пішов вгору, піднявшись до моменту написання статті до 1,1608 долара. Готівковий євро сьогодні продають по 30,50-30,53 гривень: зростання на FOREX зрівноважило падіння готівкового долара в Україні.

Російський рубль сьогодні знижується по відношенню до американського долара після того, як минулої п'ятниці виріс до 70,90 рублів за долар. До обіду він опустився до позначки 71,35 рублів. Що стосується готівкового рубля, сьогодні його продають в основному по 3,65-3,67 гривні за 10 рублів.