Кличко ініціює створення в Києві районних рад

Лідер "УДАРу", мер столиці Віталій Кличко ініціює створення районних рад у Києві та закликає депутатів Київради підтримати рішення, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я ініціюю розгляд Київрадою питання про створення районних рад у Києві. Нагадаю, районні ради в киян забрав режим Януковича в 2010 році, і до сих пір базове місцеве самоврядування в Києві не було відновлено. Сьогодні політики та чиновники найвищого рівня намагаються контролювати Київ, хоча це повинні робити кияни. Саме тому повернення районних рад - це посилення децентралізації, яку згортають останнім часом, і європейський шлях розвитку столиці ", - написав Кличко на своїй сторінці в Facebook.

Мер столиці зазначив, що депутати районних рад зможуть краще представляти інтереси киян, сприятимуть посиленню прозорості використання бюджетних коштів.

"По-перше, Київ занадто велике місто, щоб кияни могли особисто знати свого депутата, скаржитися і доносити ідеї. Депутати районних рад будуть на постійному зв'язку зі своїми сусідами, зможуть більш оперативно реагувати на їхні проблеми. По-друге, більше представництва - більше прозорості. Введення районних рад дозволить киянам розуміти, на що і як витрачається бюджет в їхньому районі, і впливати на це ", - пояснив Кличко.

Лідер "УДАРу" зазначив, що створення районних рад не буде обтяжливим для столичного бюджету. Депутати працюватимуть на громадських засадах. Кличко також нагадав, що за даними різних опитувань громадської думки близько 70% киян хочуть повернути районні ради.