Маск твітом підняв вартість своєї улюбленої криптовалюти

Ціна «мемной» криптовалюти Dogecoin зросла на 13 відсотків за чотири години і перевищила позначку в 0,27 долара, повідомляє "Лента.ру".

Вартість улюбленої криптовалюти Ілона Маска піднялася після твітів мільярдера. Генеральний директор Tesla і SpaceX залишив коментар під записом в Twitter-акаунті одного з творців Dogecoin Біллі Маркуса.

У своєму твіті програміст закликав «зберегти Dogecoin абсурдним», а Маск відповів усміхненим емоджи. Після мільярдер опублікував у своєму акаунті малюнок тварини, схожої на собаку з ракетою в лапах.

На момент написання новини Dogecoin торгується за курсом у 0,25 долара. За добу улюблена криптовалюта Маска виросла на 8,06 відсотка.