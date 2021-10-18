Нічні клуби під забороною: Львів ще більше посилює карантин

У Львові прийняли рішення посилити карантинні обмеження через ситуацію навколо коронавірусу. В місті обмежать роботу нічних клубів й закладів громадського харчування, повідомляє РБК-Украина.

За словами міського голови Андрія Садового, у Львові, внаслідок збільшення кількості охочих щепитися - продовжено години роботи центрів для вакцинації.

Згідно зі встановленим протоколом, в місті обмежено роботу закладів громадського харчування до 23:00.

"Нічним клубам працювати заборонено" , - написав Садовий.

За порушення вимог правил карантину - відповідальність буде покладена на керівника, або ж адміністратора закладу.

Автор: Сергій Пишкін