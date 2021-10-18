На КГГА дела открывают в 10 раз чаще, чем на другие администрации

Комитет избирателей Украины (КИУ) провел анализ открытых судебных решений по проведению процессуальных действий в городских советах областных центров и облгосадминистрациях. Об этом рассказал генеральный директор КИУ Алексей Кошель, повідомляє Інтерфакс-Україна.

По словам Кошеля, в течение последнего года было много информационных сообщений об обысках и задержаниях в Киеве, Черкассах, Запорожье, Харькове, Кривом Роге, Одессе, Полтаве, Черновцах.

"Определенную обеспокоенность вызывает то, что ряд местных глав, политических партий, которых они представляют, заявили о политически мотивированных действиях правоохранителей… Наша задача была – проанализировать судебные решения и сделать картину возможной предвзятости представителей правоохранительных органов", – отметил гендиректор КИУ.

Он уточнил, что исследование проводилось на основе анализа открытых данных, содержащихся на сайте "Судова влада" с 1 января 2020 года по сегодняшний день. Анализировались судебные постановления по обыскам, изъятию имущества, задержанию лиц, временному доступу к документам, избранию меры пресечения. Всего было проанализировано 13 тыс. 218 судебных решений.

"Можем говорить о внимании правоохранительных органов к двум категориям: минимальном внимании к облгосадминистрациям и к службе автомобильных дорог и максимальном внимании на уровне местного самоуправления. То есть, фактически, речь идет о пристальном внимании к избранным лицам и минимальном внимании к ОГА, службе автомобильных дорог – к назначенным лицам", – рассказал Кошель.

Он подчеркнул: "81% судебных решений касается именно уровня местного самоуправления. Значительно меньший показатель – это облгосадминистрации (16%) и только 3% – служба автомобильных дорог" .

То есть, по словам специалиста, "более 80% судебных решений – обыски, аресты – это уровень самоуправления, и только 20% – облгосадминистрация" .

"Давление, внимание правоохранительных органов, судебные решения по отношению к местному самоуправлению, в то время как 80% средств у распорядителей облгосадминистраций и службы автомобильных дорог...Внимание правоохранительных органов фактически в 10 раз больше, чем к назначенным лицам – главам ОГА и службе автомобильных дорог, которые являются распорядителями львиной части средств… В ОГА и службе автомобильных дорог… коррупцию просто не замечают", – подытожил гендиректор КИУ.

По его словам, анализ судебных решений свидетельствует о том, что процессуальные действия, в основном, проводятся в организациях, которые владеют значительно меньшими бюджетными средствами. Также гендиректор КИУ обратил внимание на то, что Киевгорадминистрация значительно лидирует по количеству процессуальных действий.

"Всплеск интереса правоохранителей к столице является чрезвычайно высоким…. В Киеве зафиксировано более 2 тысяч процессуальных действий, в то время как на втором месте – Одесская ОГА, где зафиксировано почти в 10 раз меньше процессуальных действий – только 234", – рассказал Кошель.

В свою очередь, заместитель гендиректора КИУ Наталья Линник добавила, что из более 13 тысяч проанализированных судебных решений только в 2% имели место приговоры суда.