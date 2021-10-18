СБУ викрила угруповання, яке незаконно "легалізувало" мігрантів

Співробітники Служби безпеки України викрили та припинили незаконну схему легалізації іноземців в країні, завдяки якому в Україну в'їхало близько 3,5 тис. громадян країн підвищеного терористичного ризику, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Для прикриття своєї діяльності, зловмисники створили ряд фірм по набору іноземних студентів. Втім, замість навчання," клієнти "використовували цей канал для подальшої легалізації в Україні, або як перевалочний пункт в країни Європейського Союзу. Більшість іноземців були вихідцями з країн Африки та Близького Сходу ", - повідомляє прес-центр СБУ.

СБУ вийшла на учасників схеми в рамках кримінального провадження по каналах нелегальної міграції та фінансування міжнародних терористичних організацій.

В рамках розслідування за ч. 1 ст. 258-3 (створення або сприяння терористичної організації) Кримінального кодексу України в Києві та Дніпрі був проведений ряд обшуків. Правоохоронці вилучили комп'ютери, засоби зв'язку і електронні носії інформації, документи, в тому числі 3,5 тис. "Особистих справ" іноземців, печатки фірм-контактерів і значні суми готівки.

Тривають процесуальні дії.