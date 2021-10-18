Прем'єр Польщі розповів про перетворення ЄС в домінуючу організацію

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкий в листі до держав ЄС, опублікованому на сайті польського уряду, завив, що Європейський союз (ЄС) перетворюється з об'єднання рівних і вільних держав в централізовану організацію, яка домінує над країнами-учасниками, повідомляє Лента.Ру.

За словами глави польського кабміну, органи влади ЄС почали приймати рішення, які виходять за межі їх компетенції. Як приклад він навів спробу фінансового тиску з боку Європейської комісії на рішення польських органів влади. Прем'єр Польщі зазначив, ЄС перетворюється в інститут, який починає превалювати над національними законами країн-учасниць.

"Без будь-якої правової основи, має місце спроба змусити держави-члени робити те, що їм кажуть інститути ЄС, незалежно від того, чи є у них законна підстава для таких наказів", - заявив Моравецкий.

При цьому він запевнив союзників Польщі в тому, що Варшава залишається прихильною Євросоюзу і не збирається виходити з об'єднання.

У висновку Моравецкий заявив, що ЄС поступово стає антидемократичним інститутом, який приймає рішення у відриві від волі країн-учасниць. За словами польського прем'єра, сила Союзу укладена в можливості і свободі країн-учасниць. Однак якщо позбавити держави цієї свободи, то весь ЄС в цілому і кожен його учасник окремо ослабнуть.

8 жовтня Конституційний суд Польщі визнав, що польська конституція має пріоритет над законами ЄС.