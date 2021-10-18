Порошенко зустрівся з Тимчасовою повіреною у справах США в Україні
П’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко зустрівся із Тимчасовою повіреною в справах США в Україні Крістіною Квін. Про це, із посиланням на сайт "Європейської солідарності", повідомляє РБК-Украина.
Сторони обговорили подальшу допомогу з боку США у протидії триваючій агресії Росії проти України.
Наголошено на важливості зміцнення міжнародної єдності та солідарності з Україною для забезпечення деокупації Донбасу та Криму.
Значну увагу було приділено стану реформ в Україні. Зокрема, у сфері верховенства права та правосуддя, корпоративного управління та стійкості інститутів держави.
Наголошено на тому, що ефективна боротьба з корупцією має залишатися серед незаперечних пріоритетів України, та відбуватися в правовий і юридично обгрунтований спосіб.
Окрему увагу сторони приділили проблематиці забезпечення енергетичної безпеки України в контексті спроб Кремля використовувати газ як політичну зброю.
Петро Порошенко висловив вдячність за незмінну солідарність з Україною на засадах двопартійної підтримки США.
Автор: Наталія Гурковська