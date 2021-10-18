Кабмін вирішив відібрати бюджети територіальних громад

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подав до Верховної Ради законопроект, який дозволяє Міністерству фінансів і місцевим державним адміністраціям зупиняти виконання бюджетів територіальних громад, а також ліквідує бюджети розвитку, повідомляє НикВести.

Відповідні норми містяться в законопроекті №6062, опублікованому на сайті Верховної Ради України. Законопроект являє собою серію наскрізних правок до статей Бюджетного кодексу України.

Ліквідація бюджетів розвитку місцевих бюджетів заплановано на 2023 рік. Проектом закону передбачається перенесення джерел фінансування доходів бюджету розвитку в загальний фонд. Таким чином, доходи розвитку будуть спрямовані на поточні витрати - фонд заробітної плати, утримання і так далі.

Також законопроект дозволяє забирати у місцевих бюджетів невикористані залишки освітньої державної субвенції, що заборонить місцевим властям використовувати можливість накопичення цих грошей.

Запропонований урядом законопроект також значно розширює контрольні функції Міністерства фінансів і місцевих державних адміністрацій. Їх чиновники зможуть через суд зупиняти рішення місцевих рад про бюджет, причому не доведеться навіть чекати закінчення судового розгляду.

Законопроектом пропонується направляти до держбюджету 70% доходів від викупу комунальної землі.

Також вилучення терміна «бюджет розвитку» зі статей Бюджетного кодексу позбавить органи місцевого самоврядування права на депозитне розміщення в банках.

Крім іншого, проект закону скорочує джерела доходів для місцевих громад, вилучаючи зі структури доходів оплату зборів за видачу ліцензій на проведення лотерей.

Нагадаємо, в 2014 році уряд України взяв курс на децентралізацію - передачу частини повноважень від центру на місця.

Починаючи з 2015 року завдяки бюджетній децентралізації значно зросли доходи місцевих бюджетів. Так, в кращі роки бюджет розвитку Миколаєва доходив до 1 мільярда гривень.

Після цього центральна влада почала збільшувати фінансове навантаження на місцеві бюджети, передаючи їм витрати, які раніше ніколи не були у віданні місцевого самоврядування, наприклад - фінансування профтехучилищ, які навіть не перебувають у комунальній власності.

На даний момент в навантаження місцевим бюджетом також додали витрати на компенсацію за економічно необґрунтований тариф на тепло.