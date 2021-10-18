Україна не націоналізовуватиме європейський газ – "Нафтогаз"

Україна досі не відновила закачування газу до своїх підземних сховищ (ПСГ), зупинене 4 жовтня. Станом на 18 жовтня українські ПСГ заповнені на 60%, що на 34% менше, ніж в цей же час торік, – в них зберігається 18,66 млрд кубометрів палива. Однак націоналізувати європейський газ Україна не буде, повідомляє Обозреватель.

Щодобовий відбір газу здійснюється на рівні 16-17 млн кубометрів. При цьому важливо пам'ятати: не весь газ, що зберігається в ПСГ, належить Україні – 10-15% його є власністю країн Європи.

Втім, не виключено, що Україна викупить його. Про це запевнив глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко у себе в Facebook.

"У наших ПСГ зберігають газ європейські компанії, тому, що вони вірять Україні. Ці обсяги становлять 10-15% загальних. Путін каже, що ми хочемо цей газ націоналізувати. Однак європейські компанії можуть продавати цей газ в Україні, якщо на нього тут буде попит за поточною ринковою ціною " , – йдеться в заяві.

При цьому Вітренко запевнив: навіть без урахування

"європейського" газу, власних запасів України цілком вистачить для успішного проходження опалювального періоду. "Навіть якщо його вивезуть, то нічого критичного не станеться, у нас залишиться достатньо газу" , – стверджує глава "Нафтогазу".

Скільки європейського газу зберігається в українських ПСГ

За даними "Укртрансгазу", станом на 1 жовтня 2021 року іноземні замовники послуг зберігали в українських ПСГ в режимі "митний склад" 2,8 млрд кубометрів газу. Ще 0,8 млрд належали компаніям-резидентам.

Важливо розуміти: протягом останніх двох років іноземні компанії більшу частину з зберігається ними газу в ПСГ України не повертали в Європу. Замість цього вони розмитнювали його і реалізовували на українському ринку.

Українська ГТС не лопне

Заяви президента РФ Володимира Путіна про сильну зношеність ГТС України є неправдивими, зазначає Вітренко. За його словами, українська труба не тільки без проблем прокачала більше 60 млрд кубометрів газу у 2020 році, але й може впоратись з великими обсягами.

"Цю історію Росія просуває вже не перший рік, проте вона абсолютно не відповідає дійсності. У нас на основних маршрутах йде не одна труба, а кілька (до п'яти) і тому є резерв, на відміну від того ж" Північного потоку ", де резервних труб немає. Ми навіть можемо проводити ремонт, не зупиняючи весь трубопровід " , – підкреслив глава" Нафтогазу ".

Пропускна здатність української ГТС на виході становить 146 млрд кубометрів, з яких лише 40 мільярдів використовується для транзиту. Понад те, у 2020 році цей показник становив 65 млрд кубометрів.

Тобто, транзитні потужності ГТС України зараз не використовуються РФ навіть наполовину. Відповідно, запас для того, щоб не луснути від збільшення поставок газу в Європу, система має.