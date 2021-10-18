Дощі на сході та похолодання до 9°С: погода 19 жовтня в Україні

Друга декада жовтня закінчується переважно сухою та ясною, трохи хмарною погодою з усталеними минулого тижня показниками в 10-13°С у середньому.

Отже, у вівторок, 19 жовтня, у західних, центральних, північних, східних, а також у більшості південних областей та в Криму очікується температура близько 9-13°С удень і від 2°С на півночі до 7°С на півдні вночі. Найтеплішою областю України виявиться Одеська - там обіцяють 12-14°С удень і 5-7°С уночі.

Дощі 19 жовтня очікуються в усіх східних, а також у сусідній Запорізькій області. На решті території очікується суха та сонячна погода з невеликою хмарністю. Середня швидкість вітру на основній території країни очікується на рівні 11-22 км/год у середньому. У Харківській, Одеській областях та місцями в Криму можливі шквали до 25 км/год. Найменш вітряно буде на заході - там обіцяють вітер близько 7-14 км/год. І найсильніший вітер буде на півночі країни - 14-25 км/год.

Укргідрометцентр попереджає, що 19 жовтня у Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Волинській, Житомирській, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці України, Києві, 19 жовтня очікується температура від 3°С до 10°С протягом дня, вітер 11-18 км/год і, можливо, невеликий дощ.