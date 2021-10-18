У Рівному чоловік намагався викрасти маршрутку з пасажирами

У Рівному вчора ввечері на автовокзалі нетверезий чоловік намагався викрасти маршрутку з пасажирами. Про це, із посиланням на﻿ речницю управління патрульної поліції Рівненщини Оксану Юрченко, повідомляє УНИАН.

Юрченко розповіла, що на території автовокзалу четверо нетверезих чоловіків намагалася сісти до маршрутки "Рівне-Корець".

Це викликало протест з боку інших пасажирів. Один із членів нетверезої групи, скориставшися неуважністю водія, сів за кермо маршрутки та здійснив спробу рушити з місця. Цю спробу присікли пасажири.

Після цього розпочалася бійка між пасажирами та компанією нетверезих чоловіків.

За інформацією Юрченко, прибувши на місце події, патрульні побачили бійку між кількома чоловіками. Під час виконання службових обов’язків з наведення порядку постраждав поліцейський.

"Один із учасників конфлікту сів за кермо маршрутки "Рівне-Корець" та здійснив спробу угону. Зі слів пасажирів, зловмисник натиснув на педаль газу. Його затримано. Ним виявився 23-річний житель Корецького району. Згідно із довідкою лікаря, він перебував у нетверезому стані" , - розповіла речниця.

Керівник прес-служби Головного управління Нацполіції Рівненщини Марія Юстицька розповіла, що за фактом нанесення поліцейському тілесних ушкоджень відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 КК України. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.