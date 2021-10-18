Україна та МВФ домовилися про другий транш stand-by на $700 млн

Команда співробітників Міжнародного валютного фонду та Україна досягли угоди на рівні персоналу (staff-level agreement, SLA) щодо першого перегляду програми фінансування stand-by (SBA), йдеться в заяві глави місії МВФ в Україні Іванни Владкової-Голлар у понеділок, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це відкриває шлях для розгляду першого перегляду SBA і запиту про продовження програми радою директорів МВФ. Завершення першого перегляду дасть змогу виділити (Україні) SDR500 млн (майже $700 млн)", - наголошується в релізі за підсумками обговорень між сторонами, які тривали з 21 вересня до 18 жовтня.