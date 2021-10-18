Валютний ринок понеділка: підсумки дня

У понеділок збіг двох подій став причиною різкого зростання пропозиції іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Перш за все, на торги виставили валюту, яка зайшла в минулий четвер і п'ятницю: в Європі і США були робочі дні, а в Україні - відпочивали. В результаті пропозиція валюти в понеділок перевищила звичайне в 2-2,5 рази. Крім того, необхідність сплати податків змусила експортерів не дотримуватися надходження, а виставити їх на продаж. Перекіс пропозиції над попитом був настільки істотним, що без втручання Нацбанку долар міг впасти до 26 гривень рівно. Регулятор діяв у властивій йому в останні дні манері: спочатку викупив 5 млн доларів за ціною 26,34 гривень, потім знизив ціну викупу на 1 копійку, до 26,33 гривень, але швидко зрозумів, що це занадто щедро і знизив ще на 2 копійки . За 26,31 гривень він купував валюту аж до завершення торгів. За інформацією порталу «Курс України﻿» сьогодні НБУ поповнив золотовалютні резерви приблизно на 100-110 млн доларів.

Закрили торги понеділка на 8 копійок на купівлі і на 7 копійок на продажу нижче, ніж минулої середи.

Хід торгів

Стартові котирування - 26,30 / 26,40 (купівля / продаж).

Торги сьогодні відкрилися досить широко: спред склав 10 копійок. Перша угода на 0,5 млн доларів за ціною 26,351 гривень пройшла о 9:37. Національний банк з'явився на ринку відразу після початку торгів і виставив ордер на 5 млн за ціною 26,34. Якщо раніше перший ордер Нацбанку задовольняли практично відразу, то сьогодні лише о 12:40 регулятору вдалося купити ці 5 млн. После 13:00 він з'явився на ринку повторно, з покупкою по 26,33 гривень, але вже через 20 хвилин знизив ціну до 26,31 гривень. Схоже, він когось чекав, тому що практично відразу на ринок вийшли два великих продавця, які почали продавати валюту Нацбанку. Пішов він лише о 16:00, коли активна фаза торгів вже закінчилася. Після відходу НБУ котирування опустилися ще на 3 копійки.

Котирування закриття - 26,28 / 26,315 (покупка / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс майже в 2 рази в порівнянні з минулим середовищем і склав 336,2 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,3491 гривень.

Офіційний курс долара на 19 жовтня встановлений на позначці 26,3356 гривень за долар, зниження на 0,63 копійки.

Офіційний курс євро на 19 жовтня встановлений на позначці 30,5611 гривень за євро, зростання на 11,51 копійки.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні протягом дня знизилася на 5 копійок. Вранці оптові обмінники продавали «американця» по 26,43-26,44 гривень, а до вечора цінник опустили до 26,38-26,40 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 18:30 - 1,1609 долара. Сьогодні євро спочатку опустився до позначки 1,1571 долара, а потім виріс до 1,1615 долара, оскільки американський долар почав падіння після публікації даних про падіння промислового виробництва в США у вересні. Готівковий євро протягом дня продавали по 30,50-30,55 гривень, причому максимальна ціна була відзначена вранці і ввечері, а вдень цінник на євро опускали.

Російський рубль, досягнувши минулого тижня позначки 70,90 рублів за долар, в понеділок подешевшав на 45 копійок після того, як нафта не змогла подолати рівень 86 доларів за барель марки Brent і подешевшала на пару доларів. Станом на 19:00 він торгується у вузькому діапазоні 71,24 -71,30 рублів. Ціна готівкового рубля в столиці протягом дня виросла на 2 копійки: вранці його продавали по 3,65-3,67, а до вечора - по 3,67-3,69 гривні за 10 рублів.