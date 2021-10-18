У Монголії запропонували главам держав замкнутися в бункері з алкоголем

Щоб уникнути світової війни лідерам країн варто шукати спільну мову через «сто граммчіков». З такою пропозицією виступив монгольський депутат, глава делегації країни в Парламентській асамблеї ОБСЄ Дамдіни Цогтбаатар, повідомляє Лента.Ру.

Політик стурбований, що маленькі країни можуть не дочекатися, коли великі держави знайдуть спільну мову.

"Ми, будучи ні при чому, не хочемо, щоб наша країна зникла", - заявив політик.

Цогтбаатар порадив головам держав замкнутися в бункері з алкоголем.