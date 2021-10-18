Ротації в Кабміні. Глава Мінекології може подати у відставку цього тижня

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський напише цього тижня заяву про відставку. Вона має до кінця тижня з’явитися у Верховній раді.﻿ Про це розповів народний депутат зі "Слуги народу" Олександр Качура, повідомляє РБК-Украина.

За його словами, цю інформацію членам монобільшості озвучили на засіданні фракції. Ніяких інших кадрових ротацій у Кабміні депутати не обговорювали.

"Ще кандидат йому на заміну не визначений. Голова фракції Давид Арахамія сказав, що ще будуть розглядатися пропозиції фракції щодо кандидатур" , - розповів Качура.

Нагадаємо, про можливість відставки Абрамовського заговорили після останнього засідання Ради нацбезпеки і оборони. Як заявив секретар РНБО Олексій Данілов, керівництво країни не задоволене тим, як Мінекології виконує укази президента.

Автор: Уляна Безпалько