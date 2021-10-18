Apple представила MacBook з "монобровою"

Apple представила оновлений MacBook Pro, повідомляє Лента.Ру.

Відмінною особливістю нового комп'ютера став екран з «монобровою». На екранному вирізі, як і у iPhone, розташовані камера і інші рецептори. Матриця дисплея Liquid Retina XDR заснована на технології Mini-LED і підтримує режим Pro Motion, який дозволяє відображати інформацію на екрані з частотою 120 герц. MacBook Pro доступні в двох варіантах - з екранами на 14 і 16 дюймів.

Апарат базується на процесорі M1 Pro і може комплектуватися оперативною пам'яттю ємністю до 64 гігабайт. Також вперше з 2015 року ноутбук отримав магнітну зарядку MagSafe. На торцях девайса знаходяться роз'єми USB-C для підключення аксесуарів, HDMI, слот для карт пам'яті, роз'єм для дротових навушників.

У листопаді 2020 року Apple представила перші комп'ютери на базі власного ARM-процесора M1. У серію увійшли MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini. Пізніше дані чіпи також встановили в планшет iPad Pro і настільний компьтер iMac.

Про те, що ноутбуки Apple отримають «моноброву», раніше повідомляли джерела MacRumors. Журналісти припустили, що в вирізі будуть розташовані камери і сенсори пристрою, завдяки чому рамки дисплея будуть тонше.