"Ви робите дурню": нардеп розкритикував санкції РНБО
Рішення Ради національної безпеки України щодо санкцій несуть в собі загрозу для звичайних громадян України через велику кількість помилок, повідомляє Украина 24.
Про це в ефірі програми "Чергові по країні" заявив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, коментуючи санкційний список СНБО щодо кримінальних авторитетів, в якому знайшли 108 помилок.
"Я можу додати приклад одеситки, в якої одна літера відрізняється від когось, громадянки Росії, внесеної в санкційні списки. Але в неї заблоковані всі рахунки, людина не може купити собі квиток. Це звичайна громадянка України - не бізнесмен великий, не депутат, не політик… Що буде далі? РНБО пече санкції, як пиріжки, збирається і якусь дурню виносить щоп'ятниці", - обурився політик.
Гончаренко порівняв засідання РНБО щоп'ятниці з телесеріалом:
"А так, як на ці серії нема чого серйозного виносити, далі виносять що завгодно. Давайте когось виселимо з Конча Заспи. Мені цікаво, кого виселили? Повна тиша - як заявили, нічого нема. Давайте ще щось, якихось злодіїв у законі. Але ви робите дурню - приймаєте рішення, в якому 108 помилок по одному пункту. Волосся дибки!"
За словами нардепа, рішення РНБО "
несуть небезпеку для звичайних громадян України".
"Хтось може думати - я не кримінальний авторитет, я не контрабандист, хай собі пишуть "на колінці" що хочуть. Напишуть таке, що ти постраждаєш просто тому, що вони навіть написати не можуть нормально. Рада національної безпеки перетворилася на Раду національної небезпеки", - заявив Гончаренко.