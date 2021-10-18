"Ви робите дурню": нардеп розкритикував санкції РНБО

Рішення Ради національної безпеки України щодо санкцій несуть в собі загрозу для звичайних громадян України через велику кількість помилок, повідомляє Украина 24.

Про це в ефірі програми "Чергові по країні" заявив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, коментуючи санкційний список СНБО щодо кримінальних авторитетів, в якому знайшли 108 помилок.

"Я можу додати приклад одеситки, в якої одна літера відрізняється від когось, громадянки Росії, внесеної в санкційні списки. Але в неї заблоковані всі рахунки, людина не може купити собі квиток. Це звичайна громадянка України - не бізнесмен великий, не депутат, не політик… Що буде далі? РНБО пече санкції, як пиріжки, збирається і якусь дурню виносить щоп'ятниці" , - обурився політик.

Гончаренко порівняв засідання РНБО щоп'ятниці з телесеріалом:

"А так, як на ці серії нема чого серйозного виносити, далі виносять що завгодно. Давайте когось виселимо з Конча Заспи. Мені цікаво, кого виселили? Повна тиша - як заявили, нічого нема. Давайте ще щось, якихось злодіїв у законі. Але ви робите дурню - приймаєте рішення, в якому 108 помилок по одному пункту. Волосся дибки!"

За словами нардепа, рішення РНБО " несуть небезпеку для звичайних громадян України ".