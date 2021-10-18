"Ми йдемо в опалювальний сезон зі стабільною політикою" - Зеленський

Тарифи на електроенергію в Україні не ростуть, хоча на світовому ринку її ціна збільшується, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу ICTV у рамках програми "Свобода слова", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У нас електроенергія залишилась (за ціною – ІФ) така ж, як була до опалювального сезону. І навпаки – ціна зменшилася для малозабезпечених людей. І я переконаний, що, незважаючи на ці виклики – а вони складні, – ми йдемо в опалювальний сезон зі стабільною політикою", - цитує Зеленського прес-служба.

Президент зазначив, що в певних регіонах зараз є деякі технічні питання, які будуть вирішені. Він нагадав, що під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад, яке відбулося в Києві 30 вересня, був підписаний Меморандум між урядом, НАК "Нафтогаз України" і представниками місцевої влади про не підвищення тарифів.

"НАК "Нафтогаз України" і центральна влада гарантують дві речі: конкретну стабільну ціну і стабільний обсяг (газу – ІФ). Далі є технічні питання, юридичні та політичні питання деяких представників місцевої влади. Все це, я впевнений, буде врегульовано, і всі отримають – не можу сказати, що за бажаною ціною – але в будь-якому разі це буде нормальна ціна", - сказав президент.

Він додав, що керівнику НАК "Нафтогаз України" Юрію Вітренку поставлено завдання постійно перебувати в діалозі з представниками місцевої влади та допомагати у вирішенні тих чи інших енергетичних проблем.

Щодо ситуації у Європі, Володимир Зеленський наголосив, що після завершення будівництва проекту "Північний потік – 2" дуже важливо, щоб до нього були застосовані вимоги Третього енергетичного пакету ЄС. Але проти цього виступає Росія, тому використовує свої обсяги газу задля тиску на Європу. І сьогодні можна спостерігати несподівано високі ціни на газ на європейських ринках.

"Північний потік – 2" – сучасна зброя… З’явилася нова зброя – енергетична. Наслідків цієї зброї ніхто ще не знає – зиму ми не пройшли, Європа зиму не пройшла. Побачимо, що буде навесні", - зазначив президент.

Однак, за словами глави держави, Україна повинна бути на крок попереду, а не просто реагувати на поточну ситуацію, адже після цієї зими прийде наступна, а чинний контракт на транзит російського газу територією України закінчується в 2024 році.