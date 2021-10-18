На Чернігівщині через коронавірус помер школяр

У місті Корюківка Чернігівської області від коронавірусу COVID-19 помер учень місцевої школи, повідомляє УНИАН.

Про смерть школяра повідомив у понеділок, 18 жовтня, міський голова Ратан Ахмедов.

За його словами, у населеному пункті зростає кількість хворих, більше тяжких випадків і більше пацієнтів потребують кисневої підтримки.

"Сьогодні маємо першу смерть дитини від ковіду. Хлопчик мав супутні захворювання, але цю хворобу йому хтось передав. Передав, тому що немає колективного імунітету, немає дотримання маскового режиму" , – зазначив Корюківський міський голова.

Він закликав місцевих жителів вакцинуватися і довіряти доказовій медицині, а не соціальним мережам.

За інформацією місцевих ЗМІ, померлий хлопець був учнем 9-го класу.

З ускладненнями його госпіталізували до Чернігівської обласної дитячої лікарні, однак врятувати дитину медики не змогли.