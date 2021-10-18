"Слуги" замінили свого представника в українській делегації в ПАРЄ

Народний депутат ("Слуга народу") Олександр Ковальчук вийшов зі складу української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи, повідомляє Деловая столица.

Про це написала прессекретар партії "Слуга народу" Юлія Палійчук у своєму Telegram-каналі.

"Олександр Ковальчук виходить зі складу української делегації в ПАРЄ і поступається своїм місцем представниці "Слуги Народу" Олені Мошенець" , — написала вона.

За словами спікера "Слуг", рішення Ковальчук прийняв особисто, про що повідомив на засіданні фракції.

Також на засіданні фракції "Слуга народу" було прийнято рішення про виключення зі складу нардепа-мажоритарницю Людмилу Буймістер. Вона проголосувала проти закону "про олігархів" і відставки Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради.